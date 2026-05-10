Nella finale di Coppa, il portiere titolare ha mantenuto la porta inviolata, contribuendo alla vittoria della squadra. Durante la partita, l’attuale secondo portiere ha dimostrato sicurezza e ha convinto lo staff tecnico, portando a una modifica delle strategie di gioco. La squadra ha affrontato la Lazio con un assetto rivisitato, e l’attenzione si è concentrata sulla performance del portiere nel mantenere il risultato.

Per il momento, Guglielmo Vicario può ancora aspettare. Perché Josep Martinez, nella sfida di campionato all’Olimpico contro la Lazio, non ha parato solo i tentativi di Isaksen e Noslin (a dire la verità piuttosto timidi) ma pure l’intenzione dell’Inter (fino a poco fa più concreta) di investire su un nuovo portiere. Noto è che Sommer sia in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo contratto non verrà rinnovato, così la dirigenza nerazzurra poche settimane fa si era convinta di dedicare parte del budget estivo su un numero uno diverso da quelli già presenti in rosa. Ma Pepo, dopo il clean sheet contro il Cagliari e una Coppa Italia vissuta da titolare e protagonista, ha sfruttato ancora una volta l’occasione, convinto Chivu e adesso prova a riscrivere il futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Martinez titolare anche in finale di Coppa: Pepo sfida Vicario e modifica le strategie Inter

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