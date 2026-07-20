Inter Spence resta la priorità | settimana decisiva per l’esterno ma il Tottenham fa muro
L'Inter punta ancora su Spence come obiettivo principale per il ruolo di esterno destro. La trattativa sta entrando nella sua fase decisiva, dopo la conclusione del Mondiale per Club. Tuttavia, il Tottenham ha fissato una richiesta economica elevata per cedere il giocatore, ostacolando l’accordo. La settimana in corso sarà cruciale per definire il futuro di Spence e per le mosse di mercato dell’Inter.
di Alberto Petrosilli Il club nerazzurro accelera sul mercato, ma gli Spurs chiedono una cifra elevata per liberare il laterale inglese Spence. L’ Inter continua a lavorare per individuare il nuovo esterno destro e, concluso il Mondiale per Club, questa potrebbe essere la settimana determinante per entrare nel vivo della trattativa. In cima alla lista dei dirigenti nerazzurri c’è Djed Spence, profilo ritenuto ideale per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La negoziazione, però, si presenta tutt’altro che semplice. Il Tottenham non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore, soprattutto dopo le prestazioni offerte nella competizione internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
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