Inter Spence resta la priorità | settimana decisiva per l’esterno ma il Tottenham fa muro

Notizia in breve

L'Inter punta ancora su Spence come obiettivo principale per il ruolo di esterno destro. La trattativa sta entrando nella sua fase decisiva, dopo la conclusione del Mondiale per Club. Tuttavia, il Tottenham ha fissato una richiesta economica elevata per cedere il giocatore, ostacolando l’accordo. La settimana in corso sarà cruciale per definire il futuro di Spence e per le mosse di mercato dell’Inter.