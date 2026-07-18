In vista di un vertice con il Tottenham, il mercato dell’Inter è in attesa, con Spence ancora considerato la priorità. Tuttavia, si è riaccesa anche l’attenzione su Alberto Costa, che potrebbe essere preso in considerazione come alternativa. La dirigenza continua a cercare un esterno destro da consegnare a Cristian Chivu, mentre la settimana si configura come decisiva per le decisioni sulla corsia destra.

di Alberto Petrosilli Settimana decisiva per la corsia destra: vertice con il Tottenham in programma ma spunta anche la candidatura di Alberto Costa. Il mercato dell’ Inter vive una fase di attesa, ma la dirigenza continua a lavorare per individuare l’esterno destro da consegnare a Cristian Chivu. Il nome in cima alla lista resta quello di Djed Spence, anche se nelle ultime ore è riemersa anche un’alternativa già seguita in passato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La prossima settimana potrebbe infatti rappresentare un passaggio fondamentale nella trattativa con il Tottenham. Dopo gli impegni del giocatore nella finale per il terzo e quarto posto del Mondiale tra Inghilterra e Francia, sono attesi nuovi contatti tra le parti per capire se esistano i margini per chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato in pausa in casa Inter: Spence resta la priorità, ma torna di moda anche Alberto Costa

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