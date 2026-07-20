Inter sei pronta al bagno di folla?

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane calciatore sta attirando l’attenzione nel ritiro tedesco dell’Inter, secondo quanto riferito dal nostro inviato. In questi primi giorni, il suo rendimento sta sorprendendo l’allenatore e lo staff tecnico. Non sono stati forniti dettagli sul nome o sulle caratteristiche specifiche del giocatore. La squadra si prepara per le prossime partite e il suo inserimento nel gruppo potrebbe essere uno degli aspetti da monitorare nelle prossime settimane.

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Il nostro inviato nel ritiro tedesco dei nerazzurri, Roberto Tortora, svela il nome di un giovane che sta impressionando Chivu in questi primi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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