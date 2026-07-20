Inter sei pronta al bagno di folla?
Un giovane calciatore sta attirando l’attenzione nel ritiro tedesco dell’Inter, secondo quanto riferito dal nostro inviato. In questi primi giorni, il suo rendimento sta sorprendendo l’allenatore e lo staff tecnico. Non sono stati forniti dettagli sul nome o sulle caratteristiche specifiche del giocatore. La squadra si prepara per le prossime partite e il suo inserimento nel gruppo potrebbe essere uno degli aspetti da monitorare nelle prossime settimane.
Il nostro inviato nel ritiro tedesco dei nerazzurri, Roberto Tortora, svela il nome di un giovane che sta impressionando Chivu in questi primi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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