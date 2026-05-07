atp roma per jannik sinner primo allenamento e bagno di folla al foro italico

Jannik Sinner ha svolto il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14, iniziando alle 17 e dedicando circa un'ora e mezza alla sessione. La sua presenza ha attirato numerosi tifosi, che si sono radunati intorno al campo per assistere alle prime battute del giocatore durante questa manifestazione. Questa è stata la prima sessione di allenamento di Sinner nel torneo, che si svolge al Foro Italico.

Jannik Sinner è sceso in campo per il suo primo allenamento agli Internazionali di Roma sul campo 14 dalle 17, per un’ora e mezza. In centinaia per ore hanno affollato le transenne di ingresso per assicurarsi un posto dove scorgere almeno la sagoma del suo campione. La ‘prima’ di Jannik Sinner al Foro per il suo allenamento in vista dell’esordio in programma sabato sera si è trasformata, come era facile attendersi, in un bagno di folla. C’è chi si è portato dei ‘santini’ raffiguranti il numero uno al mondo, chi dei cartelli con su scritto “Grazie per il coraggio che ci dai!”. Tante le famiglie con bambini al seguito che hanno sfidato il caldo afoso.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Atp Roma, primo allenamento e bagno di folla per Jannik Sinner al Foro Italico

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