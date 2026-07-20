Inter Pavard e non solo | il mercato passa anche dalle soluzioni interne

Durante il ritiro in Germania, l'attenzione si concentra sulle discussioni tra l’allenatore e i giocatori, inclusi quelli portati in squadra durante la sessione. La rosa lunga permette all’Inter di valutare diverse soluzioni, anche interne, in caso di mercato stagnante. Tra le soluzioni prese in considerazione ci sono anche i giocatori già in rosa, come Pavard, e altre opzioni che potrebbero essere adottate per rafforzare la squadra.

Quando il mercato non decolla, avere una rosa lunga aiuta. E può anche far cambiare in corsa qualche strategia. Il ritiro serve a questo, così come i dialoghi tra Cristian Chivu e il comparto mercato dell’Inter e tra lo stesso allenatore e ognuno dei giocatori che ha portato con sé in Germania. Il club nerazzurro fino a questo momento ha finalizzato o confermato tre operazioni in entrata: ha riscattato Manuel Akanji per 15 milioni dal Manchester City, ha preso Ivan Provedel dalla Lazio per 3 e ha ricomprato Aleksandar Stankovic per 23 (dopo averne incassati 10 un anno fa) dal Bruges. Il colpo, quello che aspettano i tifosi lì sulla fascia... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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