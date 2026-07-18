Mercato Inter Lucumi solo a determinate condizioni | prima deve uscire Pavard

L’Inter sta valutando l’acquisto di un difensore centrale, ma ha stabilito che l’arrivo di Lucumi dipenderà dalla cessione di Pavard. La squadra non ha ancora definito i dettagli, ma la condizione principale è la partenza del giocatore francese. Il focus del mercato nerazzurro rimane anche sulla ricerca di un esterno destro, oltre alla soluzione delle questioni legate alla difesa.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter non si concentra soltanto sulla ricerca di un esterno destro, ma punta a risolvere con priorità la questione legata al reparto arretrato. Dopo gli addii per scadenza contrattuale di elementi chiave come De Vrij e Acerbi, la dirigenza della Beneamata deve necessariamente ricostruire la cerniera centrale. Nelle ultime settimane è emerso con insistenza il profilo di Jhon Lucumí come potenziale rinforzo per la retroguardia dei campioni d’Italia. ULTIMISSIME L’ostacolo Pavard e le condizioni per l’arrivo di Lucumí. Come viene spiegato nel dettaglio dal Quotidiano Sportivo, il nome del calciatore colombiano è destinato a diventare un’ipotesi concreta soltanto a determinate condizioni strategiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

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