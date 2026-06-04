Mercato Inter asse caldo col Besiktas | non solo Asllani il club turco punta su Frattesi e Pavard Ecco tutti i dettagli

Il Besiktas sta trattando il riscatto di Asllani, mentre l'Inter valuta la cessione di altri due giocatori, Frattesi e Pavard, per finanziare le operazioni di mercato. Il club turco mostra interesse anche su questi profili, oltre a quello di Asllani. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse sessioni di negoziazione tra le parti. Le operazioni potrebbero portare a una cessione di più calciatori dell’Inter nei prossimi giorni.

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