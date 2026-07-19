L’Inter ha messo nel mirino l’esterno Spence, ex giocatore di Premier League, come primo obiettivo per la fascia destra. Tra i nomi valutati c’è anche Singo, ex Torino, che potrebbe essere coinvolto in una possibile offerta. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e non si limita a Spence, considerando anche altri profili per rinforzare il reparto. La trattativa con il giocatore inglese è in fase di valutazione, mentre l’interesse per Singo resta attivo.

di Stefano Cori Spence è il primo obiettivo per l’Inter, tra i possibili nomi per la fascia destra c’è anche quello di Singo. Ex Serie A. Nella lista dei desideri dell’Inter per la fascia non ci sarebbe solamente Djed Spence. Il calciatore di proprietà del Tottenham che è stato protagonista con l’Inghilterra nel corso di questo Mondiale. Resta lui l’obiettivo primario, ma nel mentre spuntano anche altri nomi. L’ultimo è quello di Wilfried Singo. L’ex conoscenza della Serie A è passato al Galatasaray la scorsa estate dal Monaco per 30,7 milioni e un ingaggio da quasi 5 milioni a stagione. Proprio dalla Turchia arrivano le voci su una possibile offerta dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Spence e non solo, c’è anche Singo tra i nomi per l’Inter: pronta un’offerta per l’ex Torino?

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