Il Galatasaray ha deciso di puntare su Nicolò Barella, secondo fonti turche. Il presidente del club ha dato il via libera per il trasferimento del centrocampista dall’Inter. La trattativa sarebbe in fase avanzata, con contatti tra le parti per definire i dettagli. Dopo l’interesse mostrato per Calhanoglu, la squadra turca si prepara a rafforzare il reparto mediano con il giocatore italiano. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, dalla Turchia lanciano la bomba di mercato: il presidente Ozbek dà il via libera per il centrocampista nerazzurro. Il calciomercato riserva sempre colpi di scena inaspettati e l’asse tra Milano e Istanbul torna a infiammarsi. Dopo la querelle Calhanoglu, già archiviata in seguito alla sconfitta alle elezioni presidenziali del Fenerbahce del candidato Safi, dalla Turchia arriva un’altra notizia sorprendente: il Galatasaray sarebbe fortemente interessato a Nicolò Barella. Il portale turco Sporx ha svelato un retroscena clamoroso riguardo a un meeting interno in cui erano presenti il presidente del club Dursun Ozbek, l’allenatore Okan Buruk, il vicepresidente Abdullah Kavukcu e l’intermediario di mercato George Gardi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, dopo Calhanoglu arriva un’altra notizia dalla Turchia: il Galatasaray vuole Barella. I dettagli

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