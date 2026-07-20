Inter la settimana dell’esterno | il mercato nerazzurro pronto al decollo

Da serieanews.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter è alla ricerca di un nuovo esterno destro per sostituire Dumfries. La squadra sta preparando il ritiro in Germania, mentre il mercato si muove rapidamente. È una settimana cruciale per le trattative, con diversi nomi sul tavolo. La società valuta le offerte e lavora per finalizzare l’operazione. Il mercato nerazzurro si avvicina a un momento decisivo, con le trattative in fase avanzata o in fase di definizione.

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L’Inter continua a cercare l’erede di Denzel Dumfries, sarà una settimana decisiva per il mercato nerazzurro.  Mentre l’ Inter inizia a preparare la stagione nel ritiro in Germania, il mercato nerazzurro è arrivato ad una settimana centrale. Piero Ausilio è arrivato ieri al fianco della squadra nerazzurra, ma il dirigente nerazzurro è pronto a muovere passi concreti per far finalmente decollare il mercato nerazzurro. (AnsaFoto) – serieanews Sarà la prima settimana, dettaglio non banale, senza il Mondiale a farla da padrone. Si attendono, dunque, novità importanti, su due fronti in particolare che ormai da tempo tengono occupati i pensieri dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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