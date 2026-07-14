Inter riaperto il fascicolo esterno | il mercato nerazzurro tra difficoltà e imprevisti

Il fascicolo esterno dell’Inter è stato riaperto, segnalando un rallentamento nel mercato dei trasferimenti. La squadra affronta difficoltà e imprevisti che ostacolano le operazioni di mercato. La nuova stagione è iniziata, ma l’atmosfera tra i tifosi appare meno entusiasta rispetto ai risultati ottenuti nella passata stagione, che ha visto la squadra vincere il campionato e conquistare la Coppa Italia.

Inter, fascicolo esterno di nuovo riaperto. Il mercato nerazzurro fatica a decollare tra difficoltà e imprevisti. E’ arrivato l’inizio della nuova stagione per l’Inter, e per l’ambiente nerazzurro il clima non sembra essere quello che ci si aspetterebbe da una tifoseria che ha appena vinto un campionato e una storica doppietta con la Coppa Italia. Il motivo è da riscontrare nell’avvio di mercato dei nerazzurri, che al momento hanno visto partenze eccellenti, Denzel Dumfries su tutti, ma anche giocatori che hanno fatto la storia del club come De Vrij, Darmian, Acerbi e Sommer, e un solo arrivo, Provedel, al netto del rientro di Stankovic dall’esperienza al Club Brugge. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

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