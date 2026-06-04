Dumfries ha lasciato l’Inter per trasferirsi a Madrid, lasciando dietro di sé un bilancio numerico che coinvolge anche Hakimi, suo ex compagno di squadra. I dati mostrano un confronto tra i due esterni, evidenziando le differenze nelle prestazioni e nelle statistiche durante il periodo in cui hanno giocato insieme all’Inter. Il passaggio di Dumfries si inserisce in un quadro di cambiamenti nella rosa nerazzurra.

di Francesco Aliperta Inter, Dumfries saluta i nerazzurri direzione Madrid: ecco il confronto numerico con l’esterno dello Scudetto numero 19. L’imminente trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid chiude definitivamente un’era sulla corsia destra dell’ Inter. Arrivato nell’estate del 2021 con l’ingrato compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi, l’esterno olandese saluta Milano dopo aver contribuito attivamente alla conquista del Doblete sotto la guida di Cristian Chivu. Tracciare un bilancio dei suoi anni in nerazzurro significa inevitabilmente misurarsi con lo spettro del treno marocchino, un confronto che ha accompagnato tutta la sua avventura all’ombra del Duomo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Dumfries contro Hakimi: il bilancio olandese all’ombra dell’ex esterno nerazzurro. I numeri parlano chiaro

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