Alessandro Bastoni si impegna negli allenamenti, corre e sorride con il gruppo. Le immagini dei primi giorni di preparazione mostrano un giocatore concentrato, anche se si percepiscono dubbi sulla sua permanenza. La distanza dal Barcellona e dal Real Madrid sembra aumentare, rendendo più probabile la sua permanenza in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le azioni sul campo indicano una volontà di restare.

Ci prova, Alessandro Bastoni. Lavora in campo, sorride in video e foto che filtrano dai primi giorni di corse della nuova stagione, sebbene qualche pensiero nella testa non possa che esserci. È un anno solare in cui ne stanno accadendo di ogni. La spirale negativa iniziata con quel maledetto tuffo ad accentuare il contatto con Kalulu, nel derby d’Italia del 14 febbraio, non lo ha ancora abbandonato ed è andata avanti in un climax peggiorativo che oggi lo vede indagato per prostituzione minorile. Ha preferito non presentarsi davanti ai pm, chissà che non lo faccia in gran segreto come accaduto a Rocchi per il caso “Arbitropoli“. In compenso è regolarmente in ritiro a preparare la stagione che verrà con vecchi e nuovi compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sport.quotidiano.net - Inter, il silenzio ’rumoroso’ di Bastoni. Corse e sorrisi in mezzo al gruppo. Barcellona e Real sono lontani. La permanenza è quasi una certezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bastoni verso la permanenza all’Inter, aumentano i dubbi sul Barcellona: la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i BlaugranaIl trasferimento di Alessandro Bastoni dall’Inter al Barcellona sembra ormai improbabile.

Leeds supera il Burnley e conquista la quasi certezza della permanenza in Premier League.Leeds ha vinto la partita contro il Burnley, assicurandosi quasi sicuramente la permanenza in Premier League.

Inter, il silenzio ’rumoroso’ di Bastoni. Corse e sorrisi in mezzo al gruppo. Barcellona e Real sono lontani. La permanenza è quasi una certezzaL’indagine per prostituzione minorile ha stoppato ogni voce su un possibile addio del difensore centrale . Il calciatore ha praticamente azzerato l’attività social con una piccola eccezione per l’amic ... sport.quotidiano.net

Inter, Bastoni's noisy silence. Running and smiling among the group. Barcelona and Real Madrid are far away. Permanence is almost a certainty.The child prostitution investigation has put a stop to any rumors of the central defender's possible departure. The player has virtually stopped his social media activity, with a small exception for h ... sport.quotidiano.net