Leeds ha vinto la partita contro il Burnley, assicurandosi quasi sicuramente la permanenza in Premier League. La squadra ha ottenuto i tre punti grazie a un risultato positivo che la mette in una posizione sicura in classifica. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella corsa per mantenere il posto nella massima divisione inglese. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con maggiore sicurezza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Leeds United ha ottenuto una vittoria fondamentale nella corsa verso la salvezza, battendo il Burnley per 3-1 in un incontro chiave del campionato di Premier League. I gol della squadra ospite sono stati determinanti, confermando il loro status nel massimo campionato inglese per la prossima stagione. La partita, disputata venerdì scorso, ha visto i Leeds dominare il campo, mostrando una prestazione solida e determinata. Dall’inizio della partita, il Leeds ha mostrato chiari segnali di voler impostare il gioco. Dopo solo dieci minuti, la squadra ha già portato a casa il primo gol grazie a un passaggio preciso che ha messo in mostra le abilità di attacco.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Leeds supera il Burnley e conquista la quasi certezza della permanenza in Premier League.

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