Bastoni verso la permanenza all’Inter aumentano i dubbi sul Barcellona | la posizione dei nerazzurri ha spiazzato i Blaugrana

Il trasferimento di Alessandro Bastoni dall’Inter al Barcellona sembra ormai improbabile. La posizione del difensore e quella del club nerazzurro sono state rese note, mentre i rappresentanti del Barcellona hanno espresso dubbi sulla fattibilità dell’affare. La situazione ha sorpreso i Blaugrana, che avevano mostrato interesse per il giocatore. Al momento, Bastoni sembra destinato a rimanere in nerazzurro, lasciando in sospeso ogni trattativa.

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