Una donna di 24 anni, nuova Miss Bologna, ha denunciato insulti legati al colore della pelle. La ragazza, di origine congolese, ha riferito di aver subito commenti offensivi e un clima ostile. Recentemente, ha anche affermato che il suo compagno è membro di un partito politico di destra. Denny Mendez ha commentato che il razzismo si manifesta in modo trasversale, senza collegamenti diretti con specifici orientamenti politici.

Marta Bunda, 24 anni, nata a Imola da genitori di origine congolese e nuova Miss Bologna, o ggi sui giornali denuncia un clima ostile a causa del colore della pelle. In effetti, sotto le sue foto sui social, sono comparsi commenti e insulti, ma purtroppo i “leoni da tastiera”, sul web, colpiscono tutti e tutte grazie al privilegio, vigliacco, dell’anonimato. Sui media di sinistra, però, si tira in ballo la politica, proponendo, con metodo selettivo, solo le “critiche” di sapore razzista riconducibili a presunti simpatizzanti di destra. Ma la realtà è molto diversa e la politica, in questo “ shit storming ” contro la bella ragazza di colore che concorrerà per Miss Italia, non c’entra nulla e casomai il fenomeno di razzismo strisciante può essere considerato assolutamente trasversale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Insulti a Miss Bologna nera, ma che c’entra la destra? Denny Mendez: “Il razzismo è trasversale, il mio compagno è di FdI”

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