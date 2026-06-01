Sperona una volante della polizia dopo il furto | folle inseguimento nella notte

Notizia in breve

Durante la notte, un veicolo ha speronato una volante della polizia durante un inseguimento. L’auto inseguita ha colpito un palo della luce, causando danni. L’incidente si è verificato dopo che l’auto era stata coinvolta in un furto. Non sono state riportate informazioni su eventuali feriti o arresti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.