Sperona una volante della polizia dopo il furto | folle inseguimento nella notte
Durante la notte, un veicolo ha speronato una volante della polizia durante un inseguimento. L’auto inseguita ha colpito un palo della luce, causando danni. L’incidente si è verificato dopo che l’auto era stata coinvolta in un furto. Non sono state riportate informazioni su eventuali feriti o arresti. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.
Un inseguimento a tutta velocità nella notte, terminato con una volante della polizia speronata e finita contro un palo della luce. È il bilancio del movimentato arresto compiuto stanotte dagli agenti delle Volanti, che hanno catturato un cittadino albanese di 29 anni accusato di furto aggravato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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