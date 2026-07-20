Ingegnere in Cina Qui vivo benissimo voglio rimanere Ma conosco vari colleghi italiani che sono rientrati da Usa ed Europa

Un ingegnere italiano in Cina ha dichiarato di vivere bene e di voler rimanere nel Paese. Ha spiegato di aver lasciato l’Italia per sperimentare ambienti lavorativi diversi, motivato dall’avventura e dalla volontà di collaborare con un esperto internazionale nel suo settore. Ha inoltre riferito di conoscere colleghi italiani che sono rientrati da Stati Uniti ed Europa. Non ha precisato dettagli sul suo lavoro o sulla durata prevista del soggiorno.

“Ho lasciato l’Italia per fare esperienza di lavoro in contesti socioculturali diversi, per il gusto dell’avventura e perché volevo lavorare con un esperto mondiale nel mio settore. Qui in Cina si vive benissimo, la barriera linguistica è ovviamente importante, ma tutto si risolve con un po’ di aiuto da parte di colleghi e amici. Vivo in una piccola città della costa ( Ningbo, 5 milioni di abitanti), quindi i ritmi di lavoro sono pacati e sostenibili”, sorride. Il giorno in cui è arrivato in Usa, di notte e in mezzo alla neve, il suo supervisore gli ha dato le chiavi dell’appartamento e gli ha detto “Welcome to the Usa”. Era il 27 marzo 2003, la prima volta che Enrico lasciava l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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