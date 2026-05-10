Giorgia Rossi reagisce ai commenti pesanti sul suo aspetto | Invidioso che conosco benissimo
Giorgia Rossi ha risposto ai commenti offensivi ricevuti sotto un video in cui condivideva dettagli della sua vita e delle sue scelte professionali. Alcuni utenti hanno scritto commenti pesanti sul suo aspetto, ai quali la giornalista ha replicato affermando di conoscere bene chi le rivolgeva commenti invidiosi. La discussione ha attirato l’attenzione sui messaggi diffusi online e sulla reazione della giornalista di fronte a tali attacchi.
La giornalista presa di mira con commenti offensivi in calce a un video nel quale racconta parte della propria vita e le scelte di lavoro. "Siete fake stupendi, inclusi i tuoi colleghi. mi dispiace per voi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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