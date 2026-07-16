Fertitta ambasciatore Usa | Meloni resta forte Trump? Solo battute Usa ed Europa sono amiche

Da ilmessaggero.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ambasciatore statunitense ha affermato che il governo guidato da Meloni rimane stabile, nonostante una sconfitta parlamentare e tensioni nella maggioranza. Ha definito le dichiarazioni su Trump come battute e ha ribadito il buon rapporto tra Stati Uniti e Europa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambiamenti nel supporto americano al governo italiano.

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Ambasciatore Fertitta, il governo ha subito una sconfitta in un voto parlamentare e ci sono tensioni dentro la maggioranza. Washington punta ancora su Giorgia Meloni? «Credo che il governo Meloni sia ancora molto forte. Lei non è più solo una leader italiana ma una leader di caratura mondiale. Penso che quando si terranno le prossime elezioni, in primavera o in estate, gli italiani prenderanno di nuovo la decisione giusta». Le acque agitate su cui fluttua il governo italiano, tra i cavalloni delle preferenze, si infrangono inermi contro i 117 metri del M.Y. Boardwalk ancorato nel porto di Ancona. Calma piatta, tira un venticello tiepido. Tilman J. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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