Infrange la vetrina e ruba la cassa di un negozio a Bergamo | individuato grazie a una segnalazione su Youpol

Notizia in breve

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, un negozio di via Spaventa a Bergamo è stato preso di mira da un ladro che ha infranto una vetrina e rubato la cassa. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione ricevuta tramite l’app Youpol, che ha fornito un filmato che ha permesso di individuare e arrestare il responsabile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo o sulle modalità del furto.