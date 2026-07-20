Infrange la vetrina e ruba la cassa di un negozio a Bergamo | individuato grazie a una segnalazione su Youpol
Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, un negozio di via Spaventa a Bergamo è stato preso di mira da un ladro che ha infranto una vetrina e rubato la cassa. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione ricevuta tramite l’app Youpol, che ha fornito un filmato che ha permesso di individuare e arrestare il responsabile. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo o sulle modalità del furto.
SICUREZZA. Ennesima spaccata nel centro cittadino nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, in un negozio di via Spaventa, Alessandra Venturi. Un cittadino manda filmato sull’app Youpol consentendo alla polizia di arrestarlo. Un uomo italiano di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato in relazione a un colpo avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, intorno all’1.30, in un negozio di calzature, Alessandra Venturi, di via Spaventa, nel centro di Bergamo. L’indagine è partita anche da una segnalazione inviata da un cittadino attraverso l’applicazione YouPol. Intorno all’1.30 di lunedì 20 luglio la sala operativa della Questura ha ricevuto un filmato che mostrava un uomo aggirarsi in via Quarenghi con un oggetto inizialmente scambiato per un’ascia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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