La Polizia di Pescara ha arrestato due persone e sequestrato oltre due chili e mezzo di hashish in via Nora, a Rancitelli. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione su YouPol, che ha portato a controlli nel quartiere. Durante le operazioni sono stati denunciati altri due soggetti coinvolti. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella zona per verificare la presenza di attività illecite.

Pescara - La Polizia ha sequestrato oltre due chili e mezzo di hashish in via Nora: denunciati altri due soggetti, controlli rafforzati nel quartiere pescarese di Rancitelli. Una segnalazione arrivata tramite YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato che consente ai cittadini di inviare informazioni anche in forma anonima, ha portato a due arresti nel quartiere Rancitelli, a Pescara. L’operazione si è concentrata in via Nora, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un appartamento sospettato di essere utilizzato per attività legate allo spaccio di droga. A finire in manette sono stati due uomini, un 23enne e un 54enne, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Droga in casa a Rancitelli, due arresti dopo la segnalazione su YouPol

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