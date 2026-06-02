Nel centro di Catania, un 26enne è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo essere stato individuato mentre tentava di rubare un profumo in un negozio di via Etnea. L'intervento è avvenuto con prontezza, consentendo l'identificazione dell'uomo. La merce non è stata recuperata. Il giovane è stato portato in caserma e denunciato per furto aggravato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento rapido nel cuore di via Etnea. A Catania, nel pieno centro cittadino, un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha permesso di identificare e denunciare un 26enne residente in città, gravemente indiziato di furto aggravato. L’operazione si è svolta nella zona di via Etnea, dove l’uomo è stato successivamente rintracciato. Il sospetto nello store e l’allarme della sicurezza. L’episodio è avvenuto all’interno di uno store multipiano. Il personale addetto alla vigilanza ha notato atteggiamenti sospetti da parte di un giovane cliente, che dopo aver girato tra gli scaffali avrebbe sottratto un profumo del valore superiore a 150 euro, nascondendolo tra i vestiti nel tentativo di oltrepassare le casse senza pagare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, ruba un profumo in un negozio del centro: individuato e denunciato un 26enne

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