infortunio buongiorno per il napoli spunta la pista comuzzo

Il Napoli è in allerta per le condizioni di Alessandro Buongiorno, che potrebbe saltare le prime partite di stagione. L’infortunio dell’ex difensore non permette di confermare la sua presenza nelle prime gare, secondo fonti vicine alla squadra. La situazione viene monitorata dal settore medico del club, senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero. La società non ha ancora annunciato eventuali sostituzioni o interventi specifici.

C’è preoccupazione in casa Napoli per quello che riguarda le condizioni di Alessandro Buongiorno che potrebbe saltare la prima parte di stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. Il Napoli pensa a Comuzzo (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto scritto da Fiorentinauno.com, il Napoli si starebbe muovendo sul mercato per valutare nuovi colpi in difesa per sistemare la retroguardia a disposizione del tecnico livornese. Uno dei nomi che circolano è quello di Pietro Comuzzo, giovane centrale dei viola che potrebbe salutare durante l’estate. Classe 2005, Comuzzo potrebbe dire addio alla Fiorentina considerati anche gli acquisti portati da Paratici in viola per rinforzare la difesa a disposizione di Grosso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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