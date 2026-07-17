Napoli infortunio per Buongiorno | salta il ritiro e rischio operazione

Notizia in breve

Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio destro durante controlli diagnostici e non parteciperà al ritiro precampionato. La società ha comunicato che il giocatore salterà la preparazione e potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. La stagione del club inizia con questa perdita, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.