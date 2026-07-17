Napoli infortunio per Buongiorno | salta il ritiro e rischio operazione
Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio destro durante controlli diagnostici e non parteciperà al ritiro precampionato. La società ha comunicato che il giocatore salterà la preparazione e potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. La stagione del club inizia con questa perdita, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.
La stagione del Napoli si apre con una cattiva notizia sul lato infortuni. Come riportato da una nota ufficiale del club, Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di un infortunio al ginocchio destro emerso durante indagini diagnostiche già previste. Dagli accertamenti emerge la possibilità di sottoporsi ad un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente nella zona interessata. Nel comunicato non sono stati resi noti i tempi di recupero ma il club lavorerà in modo tale da permettere al calciatore un recupero completo evitando qualsiasi possibile ricaduta. La difficile stagione scorsa e l’importanza del difensore per Allegri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro.
Buongiorno salta il ritiro del Napoli: possibile intervento al ginocchio destroIl ritiro del Napoli è stato annullato per un giocatore che potrebbe dover sottoporsi a un intervento al ginocchio destro.
Temi più discussi: Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro; Allenerò un Napoli forte e a maggio mi auguro di aver vinto dei trofei; Al Teatro San Carlo presentato Max Allegri: La Conferenza Stampa; L'ANALISI - Fabbroni: Infortunio di Buongiorno? Dispiace, Rafa Marin può essere una soluzione.
Secondo Radio Kiss Kiss, dopo l'infortunio di Buongiorno, attenzione all'inserimento del Napoli per Mancini. De Laurentis non sarebbe convinto stimo Roberto, ma massima fiducia ad Allegri x.com
UFFICIALE - Clamoroso #Napoli: Alessandro #Buongiorno salta il ritiro di Dimaro per infortunio! facebook
Napoli, tegola Buongiorno: infortunio al ginocchio e rischio interventoBuongiorno non potrà prendere parte al ritiro del Napoli per un infortunio al ginocchio. Il difensore rischia l'operazione ... msn.com
Napoli, prima tegola per Allegri: Buongiorno subito ko, la maledizione infortuni continua. Come cambia il mercatoNapoli, Buongiorno ko prima del ritiro: si valuta l'intervento al ginocchio e cambia il mercato. Allegri perde il leader della difesa, cosa può succedere. sport.virgilio.it