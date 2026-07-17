Napoli infortunio per Buongiorno | salta il ritiro e rischio operazione

Da serieagoal.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio destro durante controlli diagnostici e non parteciperà al ritiro precampionato. La società ha comunicato che il giocatore salterà la preparazione e potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. La stagione del club inizia con questa perdita, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La stagione del Napoli si apre con una cattiva notizia sul lato infortuni. Come riportato da una nota ufficiale del club, Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di un infortunio al ginocchio destro emerso durante indagini diagnostiche già previste. Dagli accertamenti emerge la possibilità di sottoporsi ad un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente nella zona interessata. Nel comunicato non sono stati resi noti i tempi di recupero ma il club lavorerà in modo tale da permettere al calciatore un recupero completo evitando qualsiasi possibile ricaduta. La difficile stagione scorsa e l’importanza del difensore per Allegri. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

napoli infortunio per buongiorno salta il ritiro e rischio operazione
© Serieagoal.it - Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro e rischio operazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro.

Buongiorno salta il ritiro del Napoli: possibile intervento al ginocchio destroIl ritiro del Napoli è stato annullato per un giocatore che potrebbe dover sottoporsi a un intervento al ginocchio destro.

Temi più discussi: Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro; Allenerò un Napoli forte e a maggio mi auguro di aver vinto dei trofei; Al Teatro San Carlo presentato Max Allegri: La Conferenza Stampa; L'ANALISI - Fabbroni: Infortunio di Buongiorno? Dispiace, Rafa Marin può essere una soluzione.

napoli infortunio per buongiornoNapoli, tegola Buongiorno: infortunio al ginocchio e rischio interventoBuongiorno non potrà prendere parte al ritiro del Napoli per un infortunio al ginocchio. Il difensore rischia l'operazione ... msn.com

napoli infortunio per buongiornoNapoli, prima tegola per Allegri: Buongiorno subito ko, la maledizione infortuni continua. Come cambia il mercatoNapoli, Buongiorno ko prima del ritiro: si valuta l'intervento al ginocchio e cambia il mercato. Allegri perde il leader della difesa, cosa può succedere. sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web