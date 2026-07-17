Un infortunio al ginocchio ha costretto un calciatore a saltare il ritiro e a rischiare un'operazione. La notizia arriva a poche ore dall'inizio della preparazione estiva. Il giocatore dovrà sottoporsi a valutazioni mediche per determinare l'entità del problema e i passaggi successivi. Nessuna altra informazione sui tempi di recupero o sulle possibili conseguenze per la stagione.

Napoli, 17 luglio 2026 – Chi ben comincia è a metà dell'opera, un detto per il quale potrebbe valere anche l'opposto: lo sa bene Alessandro Buongiorno, che neanche il tempo di far iniziare la stagione e deve già fermarsi per l'ennesimo infortunio. Lo storico degli infortuni di Buongiorno al Napoli. A ridosso della partenza alla volta del ritiro di Dimaro è infatti arrivata la notizia del forfait del difensore, come spiegato dal Napoli tramite un comunicato ufficiale diramato. "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Napoli, c'è subito un infortunio: Buongiorno salta il ritiro e rischia l'operazione al ginocchio

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