Industrial Flow Solutions Assumes Full Manufacturing Operations of Its Proprietary OverWatch® Direct In-Line Pump Products
Industrial Flow Solutions ha preso il controllo completo della produzione dei suoi prodotti OverWatch® Direct In-Line Pump. La società, specializzata in soluzioni di gestione dei fluidi, ha annunciato che ora gestisce direttamente tutte le operazioni di produzione di questa linea di pompe. La mossa riguarda sia lo stabilimento negli Stati Uniti che quello in Italia. Questa decisione permette a IFS di avere un controllo maggiore sulla produzione e sulla qualità dei propri prodotti.
- NEW HAVEN, Conn. and MONSELICE, Italy, July 20, 2026 PRNewswire -- Industrial Flow Solutions (IFS), a global fluid management solutions provider, announced that it has assumed full manufacturing operations of its proprietary OverWatch® Direct In-Line Pump product line, including the DIP Système, DIP-Booster, DomoDIP, SIDINOX, DIPCut, and other accessories. This marks the culmination of Industrial Flow Solutions' strategic investment in the product line following its acquisition, positioning IFS as the single, integrated source for the design, manufacture, and support of the OverWatch platform across all global markets. Over a series of... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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