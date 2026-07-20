Industrial Flow Solutions Assumes Full Manufacturing Operations of Its Proprietary OverWatch® Direct In-Line Pump Products

Notizia in breve

Industrial Flow Solutions ha preso il controllo completo della produzione dei suoi prodotti OverWatch® Direct In-Line Pump. La società, specializzata in soluzioni di gestione dei fluidi, ha annunciato che ora gestisce direttamente tutte le operazioni di produzione di questa linea di pompe. La mossa riguarda sia lo stabilimento negli Stati Uniti che quello in Italia. Questa decisione permette a IFS di avere un controllo maggiore sulla produzione e sulla qualità dei propri prodotti.