veeva quality cloud advances manufacturing operations for kindeva

Notizia in breve

Un'azienda di produzione farmaceutica ha annunciato l'implementazione di Veeva Quality Cloud per unificare le operazioni di qualità su tutti i siti. La piattaforma sarà utilizzata per gestire i processi di controllo qualità e garantire la conformità normativa. L'obiettivo è migliorare l’efficienza e la tracciabilità delle attività di produzione. La decisione riguarda più impianti distribuiti a livello globale, senza specificare date di avvio o dettagli tecnici.