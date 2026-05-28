Veeva Quality Cloud Advances Manufacturing Operations for Kindeva
Un'azienda di produzione farmaceutica ha annunciato l'implementazione di Veeva Quality Cloud per unificare le operazioni di qualità su tutti i siti. La piattaforma sarà utilizzata per gestire i processi di controllo qualità e garantire la conformità normativa. L'obiettivo è migliorare l’efficienza e la tracciabilità delle attività di produzione. La decisione riguarda più impianti distribuiti a livello globale, senza specificare date di avvio o dettagli tecnici.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Global CDMO will unify sites on single quality platform for greater efficiency and scalability BARCELONA, Spain, May 28, 2026 PRNewswire — Veeva Systems (NYSE: VEEV) today announced Kindeva is adopting Veeva Quality Cloud to modernize its manufacturing operations, bringing together its global network of sites onto a single cloud platform. With Veeva QualityDocs, Veeva QMS, Veeva Training, and Veeva LearnGxP, Kindeva is building a scalable technology foundation that can meet new customer requirements as the business continues its growth trajectory. “Kindeva partnered with Veeva to further its mission of developing and manufacturing therapies that can deliver a better tomorrow for patients,” said Melanie Cerullo, chief quality officer at Kindeva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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