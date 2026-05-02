StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event

A Santa Clara, si è tenuto un evento di lancio dedicato a nuove soluzioni di automazione industriale. Azienda ha presentato prodotti di ultima generazione progettati per ottimizzare i processi produttivi. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sui benefici pratici delle novità. Durante l’evento, ingegneri e rappresentanti aziendali hanno illustrato le funzionalità e le applicazioni dei sistemi introdotti sul mercato. La manifestazione ha visto la partecipazione di professionisti del settore e media specializzati.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SANTA CLARA, Calif., May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — StellarSpace, a global pioneer in industrial automation, officially launched its full-stack industrial intelligence product portfolio at the inaugural Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit (GEIS) in Silicon Valley on April 28. At the highly anticipated event, StellarSpace unveiled a suite of core products purpose-built for industrial applications in the AI era, drawing significant media attention. “The transition from automation to genuine physical intelligence requires a fundamental rethinking of the underlying hardware,” said Tan Cong, CEO of StellarSpace, speaking at the summit.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - StellarSpace Unveils New-Generation Industrial Automation Products at Silicon Valley Launch Event Notizie correlate Brescia: Platone nella Silicon ValleyLa libreria Florville e il Circolo Tucidide annunciano un nuovo appuntamento del ciclo di incontri Il Dissenso della Civiltà - Conferenze, dibattiti,...