Indonesia la denuncia dei lavoratori del mare | sui pescherecci abusi e truffe
Centinaia di lavoratori del mare in Indonesia hanno denunciato abusi e truffe a bordo dei pescherecci. Secondo le testimonianze, molti marittimi non ricevono gli stipendi per mesi, firmando contratti poche ore prima di partire. Sono segnalati anche casi di soprusi fisici, assenza di assistenza sanitaria e impossibilità di comunicare con l’esterno per periodi prolungati. Le denunce sono state raccolte negli ultimi mesi, evidenziando condizioni di lavoro spesso non conformi alle norme minime di tutela.
Nel Paese asiatico sono ormai centinaia i marittimi che raccontano di soprusi fisici ed economici: stipendi non pagati anche per molti mesi, contratti fatti firmare poche ore prima di salire a bordo, mancanza di adeguata assistenza sanitaria, impossibilità di comunicare per lunghi periodi di tempo. Padre Ansensius Guntur, cappellano dell’Apostolato del mare- Stella Maris: "Molto spesso lavorano anche 18 ore al giorno senza nemmeno la possibilità di riposarsi" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Notizie e thread social correlati
Ci risiamo con gli abusi del Marocco sui prigionieri saharawi. Nuova denuncia OnuIl Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha segnalato ancora una volta violazioni dei diritti dei prigionieri saharawi da parte del Marocco.
Leggi anche: Sciacca, ripartiti i 4 pescherecci tunisini: il mare permette la rotta
Argomenti più discussi: Indonesia, naufragio nel Sulawesi: cinque sopravvissuti trovati alla deriva; Eruzione vulcano Semeru: la popolazione denuncia il mancato allarme; West Java, intellettuali musulmani e cristiani contro il sindaco che vuole cancellare una chiesa protestante; Hotman Paris afferma che il 90% delle controversie commerciali in Indonesia sono state gestite.
A volte una comunità non si aggiusta con una medicina, ma ritrovandosi nella stessa festa. Il Grebeg Sudiro, in Indonesia, parte da un’idea che sembra semplice e invece dice molto: quando i rapporti tra persone e gruppi si spezzano, anche stare insieme può facebook