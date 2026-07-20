Indonesia la denuncia dei lavoratori del mare | sui pescherecci abusi e truffe

Notizia in breve

Centinaia di lavoratori del mare in Indonesia hanno denunciato abusi e truffe a bordo dei pescherecci. Secondo le testimonianze, molti marittimi non ricevono gli stipendi per mesi, firmando contratti poche ore prima di partire. Sono segnalati anche casi di soprusi fisici, assenza di assistenza sanitaria e impossibilità di comunicare con l’esterno per periodi prolungati. Le denunce sono state raccolte negli ultimi mesi, evidenziando condizioni di lavoro spesso non conformi alle norme minime di tutela.