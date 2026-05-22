ci risiamo con gli abusi del marocco sui prigionieri saharawi nuova denuncia onu

Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha segnalato ancora una volta violazioni dei diritti dei prigionieri saharawi da parte del Marocco. La denuncia si riferisce in particolare ai detenuti coinvolti nella protesta nel campo di Gdeim Izik. La comunicazione evidenzia episodi di abusi e condizioni di detenzione che violano le norme internazionali sui diritti umani. La questione è tornata all’attenzione dopo le recenti accuse rivolte alle autorità marocchine.

Il Cat ha pubblicato questo mercoledì le sue conclusioni dopo aver esaminato quattro denunce riguardanti detenuti arrestati in seguito allo smantellamento del campo di Gdeim Izik vicino a El-Ayoun nel 2010. Il campo, che arrivò a ospitare oltre 20mila manifestanti, era stato allestito dai saharawi residenti nei territori occupati per protestare pacificamente contro «una deliberata attività di discriminazione da parte di Rabat». Secondo la Lega per la Protezione dei Prigionieri Saharawi nelle Carceri Marocchine (Lpps), 25 persone furono arrestate – oltre alla morte di 13 attivisti – dalle forze di sicurezza di Rabat in seguito allo smantellamento del campo e furono sottoposte a torture e maltrattamenti durante l’arresto, l’interrogatorio, il trasferimento e la detenzione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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