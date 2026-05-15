A Sciacca sono stati ripartiti i quattro pescherecci provenienti dalla Tunisia. Durante la sosta in porto, sono stati effettuati controlli sugli equipaggi e sulla documentazione a bordo. Le autorità hanno coordinato le operazioni di verifica e garantito la sicurezza di venti uomini presenti sui pescherecci. Il mare ha consentito di riprendere le rotte di pesca senza ulteriori intoppi. Le imbarcazioni si sono allontanate senza problemi, dopo le operazioni di routine.

? Domande chiave Chi ha coordinato i controlli sugli equipaggi durante la sosta?. Come hanno gestito le autorità la sicurezza dei venti uomini?. Perché i pescherecci hanno dovuto interrompere la rotta mercoledì scorso?. Quali verifiche hanno permesso la ripartenza senza segnalare irregolarità?.? In Breve Venti membri dell'equipaggio hanno ripreso la navigazione verso la Tunisia ieri sera.. Tenente di vascello Biagio Cianciolo ha coordinato i controlli della Guardia Costiera.. Agenti del commissariato di Sciacca hanno effettuato accertamenti sugli equipaggi mercoledì scorso.. Meteo avverso ha costretto i pescherecci al rifugio nel porto da mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciacca, ripartiti i 4 pescherecci tunisini: il mare permette la rotta

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