Rai sospende Report | la decisione ufficiale su Sigfrido Ranucci
La Rai ha annunciato la sospensione di Report, il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci. La decisione riguarda l’assenza di repliche estive e è stata comunicata tramite una nota ufficiale. La sospensione riguarda la programmazione del programma senza specificare una data di ripresa. La scelta è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda la messa in onda di repliche e nuove puntate.
Niente repliche estive per Report. La Rai ha annunciato la sospensione della programmazione del programma di approfondimento giornalistico condotto da Sigfrido Ranucci, spiegando la decisione attraverso una nota ufficiale diffusa nelle ultime ore. La scelta arriva mentre resta aperta la vicenda che coinvolge il giornalista. L’azienda sottolinea che si tratta di un provvedimento adottato in via cautelativa, in attesa che venga fatta piena chiarezza sulla situazione. Il comunicato della Rai. Nel comunicato stampa, la Rai spiega che la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere la messa in onda delle repliche estive di Report.... 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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