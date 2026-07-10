Rai sospende Report | la decisione ufficiale su Sigfrido Ranucci

Notizia in breve

La Rai ha annunciato la sospensione di Report, il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci. La decisione riguarda l’assenza di repliche estive e è stata comunicata tramite una nota ufficiale. La sospensione riguarda la programmazione del programma senza specificare una data di ripresa. La scelta è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda la messa in onda di repliche e nuove puntate.