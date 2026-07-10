La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. La sospensione arriva mentre si approfondiscono le accuse e le questioni legali legate al conduttore. La decisione riguarda le programmazioni già pianificate e non indica un'ulteriore azione di censura o sanzione. La rete non ha ancora comunicato eventuali sviluppi o riprogrammazioni future. La vicenda è ancora oggetto di indagini e valutazioni interne.

In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento della Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Lo riferisce una nota dell'azienda. Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre. . 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Report, la Rai sospende le repliche estive della trasmissione condotta da Ranucci

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