Report la Rai sospende le repliche estive della trasmissione condotta da Ranucci
La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. La sospensione arriva mentre si approfondiscono le accuse e le questioni legali legate al conduttore. La decisione riguarda le programmazioni già pianificate e non indica un'ulteriore azione di censura o sanzione. La rete non ha ancora comunicato eventuali sviluppi o riprogrammazioni future. La vicenda è ancora oggetto di indagini e valutazioni interne.
In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento della Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Lo riferisce una nota dell'azienda. Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre. . 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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