incubo movida rissa tra decine di ragazzi diciottenne ferito al volto

A Magliano In Toscana, tra sabato e domenica, si è verificata una rissa tra decine di giovani durante la movida, intorno all’una di notte. Un diciottenne è stato ferito al volto e soccorso sul posto. L’evento ha causato disordine nel centro storico, con residenti svegliati fino alle prime ore del mattino. Polizia e forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione. Non sono stati riportati altri dettagli sulle cause o sulle conseguenze dell’incidente.

Magliano In Toscana (Grosseto), 20 luglio 2026 – A Magliano davvero una notte da dimenticare. Tra sabato e domenica, attorno all’una nel borgo ci sono stati episodi di grave disordine che hanno tenuto i residenti svegli fino alle prime luci del mattino. Protagonista un folto gruppo di circa 60 ragazzi, tra i quali molti minorenni, che hanno trasformato la quiete notturna in un incubo di urla, schiamazzi e violenza. A raccontarci questa notte di follia è una residente, che ha sentito benissimo le grida e gli schiamazzi. “Verso l’una di notte – ci scrive in una lettera firmata – un gruppo numeroso di giovani si è accalcato vicino casa mia per trovare riparo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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