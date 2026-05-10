Ennesima rissa in centro | calci pugni e sangue in via Farini tra due gruppi di ragazzi Un ferito col volto insaguinato
Sabato sera in centro a Parma si è verificata un’altra rissa tra due gruppi di ragazzi in via Farini. Intorno a mezzanotte, sono stati coinvolti calci, pugni e sangue, con un giovane ferito al volto insaguinato. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la lite e ricostruire l’accaduto. Nessuna informazione sui motivi alla base dello scontro.
Ennesima rissa in centro sabato sera a Parma. Stavolta la location è via Farini, dove intorno a mezzanotte due gruppi di ragazzi hanno dato vita a una rissa. Sono volati calci e pugni davanti ai passanti e uno dei giovani coinvolti è rimasto per terra ferito con la faccia insanguinata. Sul posto.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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