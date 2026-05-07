A Trento si è verificata una rissa sotto i portici, durante la quale uno dei partecipanti ha estratto un coltello e ha ferito un uomo al volto. L'episodio è avvenuto all’interno di un locale, ma i dettagli su cosa abbia provocato lo scontro non sono ancora noti. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e portare a termine i rilievi. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato lo scontro violento all'interno del locale?. Come sono riusciti i partecipanti a impugnare un coltello in strada?. Chi sono i soggetti identificati dalle forze dell'ordine durante l'intervento?. Perché la sicurezza nei portici del centro storico è apparsa insufficiente?.? In Breve Mercoledì 6 maggio ore 19 schiamazzo in locale precede aggressione in via Prepositura.. Ferito al volto trasportato d'urgenza presso pronto soccorso Santa Chiara.. Polizia e carabinieri identificano i partecipanti coinvolti tra via Torre Vanga e portici.. Intervento tempestivo testimoni evita ulteriori feriti nella zona pedonale del centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Trento: rissa sotto i portici con coltello, un ferito al volto

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