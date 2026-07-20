Schianto sull’Appia un morto e due feriti gravi | strada chiusa in entrambe le direzioni

Un incidente sulla via Appia al chilometro 34,500 ha provocato la morte di una persona e il ferimento grave di altre due. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di ricostruzione dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello schianto.

Roma, 20 luglio 2026 – Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto oggi lungo la via Appia, all’altezza del chilometro 34,500. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili. L’allarme è scattato alle 13:45, quando la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 27A del distaccamento di Velletri. I vigili del fuoco hanno estratto dai veicoli le persone rimaste incastrate, affidandole successivamente alle cure del personale sanitario del 118. Per uno degli occupanti, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Le altre due persone coinvolte sono state soccorse in codice rosso e trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Formia giugno 2014 - Frontale sull'Appia un morto e tre feriti tra i quali una bambina di 5 anni

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