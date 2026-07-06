Incidenti stradali scontro Vespa-furgone in via Appia | morto un 65enne

Da roma.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 65 anni è morto domenica pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in via Appia Nuova. La Vespa su cui viaggiava si è scontrata con un furgone all’incrocio con via di IV Miglio. L’impatto è avvenuto nel punto in cui si è verificato il sinistro, che ha causato la morte del conducente della Vespa. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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Incidente mortale in via Appia Nuova nel pomeriggio di domenica. Un uomo di 65 anni è deceduto in sella alla sua Vespa dopo essersi scontrato con un furgone Dicato all’incrocio con via di IV Miglio. Inutili purtroppo i soccorsi da parte del personale medico del 118. Sul posto sono intervenuti i i vigili urbani del VI Gruppo Tuscolano.   Da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente del furgone, di 57 anni, è stato sottoposto ai test di rito dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. A segnalare l’incidente mortale è stato domenica sera con un post sui social il presidente del VII Municipip Francesco Laddaga. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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