Una donna di 29 anni è stata investita da un’auto in via Pietro Nenni ad Arezzo nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l’hanno trasportata in elisoccorso all’ospedale di Firenze. Le sue condizioni non sono ancora state rese note. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Una donna d i 29 ann i è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio dopo essere stata investita da un'auto in via Pietro Nenni ad Arezzo. L'allarme è scattato alle ore 18.44, quando la centrale operativa del 118 dell'Azienda Usl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia municipale di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso 3. Dopo le prime cure ricevute sul posto, la giovane è stata trasferita in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze in codice giallo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incidenti: 29enne investita da un’auto ad Arezzo, trasferita in elisoccorso a Firenze

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