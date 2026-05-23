Portocannone bimba investita da un’auto in retromarcia | elisoccorso
Una bambina è stata investita da un'auto che stava facendo manovra di retromarcia in un cortile. L'incidente è avvenuto mentre l'auto si muoveva all’interno di un'area privata. La bambina è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Restano da chiarire le circostanze precise della manovra e chi era alla guida al momento dell'incidente.
? Domande chiave Come si è verificata la dinamica della manovra nel cortile?. Chi guidava l'auto al momento dell'impatto con la piccola?. Perché è stato necessario il trasferimento immediato con l'elisoccorso?. Quali sono le attuali condizioni cliniche della bambina ad Ancona?.? In Breve Bimba di quasi 2 anni trasferita da Termoli ad Ancona con elisoccorso.. Conducente coinvolto nella manovra di retromarcia è un familiare della piccola.. Incidente avvenuto nelle prime ore della giornata nel comune di Portocannone.. Pericolo evidenziato dai punti ciechi durante manovre in spazi ristretti.. Una bambina di quasi 2 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Ancona con l’elisoccorso dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia a Portocannone questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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