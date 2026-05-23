Portocannone bimba investita da un’auto in retromarcia | elisoccorso

Notizia in breve

Una bambina è stata investita da un'auto che stava facendo manovra di retromarcia in un cortile. L'incidente è avvenuto mentre l'auto si muoveva all’interno di un'area privata. La bambina è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Restano da chiarire le circostanze precise della manovra e chi era alla guida al momento dell'incidente.