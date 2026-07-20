Una donna di 29 anni è stata investita da un'auto in via Pietro Nenni, ad Arezzo, domenica pomeriggio. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e la vittima è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Una donna di 29 anni è rimasta ferita nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio dopo essere stata investita da un'auto in via Pietro Nenni, ad Arezzo. L'allarme è scattato alle 18.44 e la centrale operativa del 118 dell'Asl Toscana Sud Est ha inviato sul posto i soccorsi. Sono intervenuti la polizia municipale di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso 3. Adesso si trova a Careggi. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, la giovane è stata trasferita in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze in codice giallo. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arezzo, 29enne investita da un'auto: trasportata in elisoccorso a Careggi

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