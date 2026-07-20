Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 7 Appia, tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore. Due veicoli, una Fiat Stilo e un Piaggio Porter, sono entrati in collisione. Nell’impatto sono decedute due persone e una terza è rimasta ferita. Le autorità sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi e i soccorsi.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 7 Appia, nel Casertano, tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore. Il violento impatto ha coinvolto un Fiat Stilo e un Piaggio Porter, provocando la morte di due persone e il ferimento di una terza. Dopo lo scontro, entrambi i mezzi sono rimasti fermi al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato scaraventato fuori dall'abitacolo, mentre altri due uomini sono rimasti intrappolati all'interno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente sull’Appia tra Capua e Pignataro: due morti e un ferito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente a Pastorano sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, due uomini morti e un feritoDue uomini sono deceduti e un altro è rimasto ferito in un incidente sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, nel territorio di...

Incidente tra due auto sull'Appia: un morto e un feritoUn incidente tra due auto si è verificato questa mattina sull'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, poco dopo le 7.

Temi più discussi: Incidente sull'Appia: suv esce di strada e si schianta contro un albero, deceduta una coppia di Velletri; Incidente sull'Appia, un suv finisce contro un albero: due morti; Incidente a Pastorano sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, due uomini morti e un ferito; Casertano, frontale tra auto e mini-autocarro sulla Statale 7: due morti e un ferito grave.

Leggi la notizia : Tragico incidente sullu2019Appia: due giovani perdono la vita - Due giovani, Alessandro Alessandrini e Raffaella Bruni, hanno perso la vita in un incidente stradale sulla via Appia durante una giornata… lacronacadiroma.it/2026/07/traged… x.com

Pastorano, incidente sull'Appia: altre due vittimeL'Appia nuovamente scenario di una tragedia. A causa di un violento impatto tra una Fiat Stilo e un Piaggio Porter, avvenuto nel territorio di Pastorano intorno alle 13.50, sono deceduti ... ilmattino.it

Incidente a Pastorano sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, due uomini morti e un feritoSono due i morti dell'incidente stradale avvenuto nel territorio di Pastorano in Campania: si tratta di un italiano di 69 anni e di un albanese di 42 anni ... virgilio.it

Auto contro un albero sull'Appia, morti un uomo e una donna reddit