Incidente tra due auto sull' Appia | un morto e un ferito

Da latinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sull'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, poco dopo le 7. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi. Dall'incidente sono derivati un morto e un ferito. Si tratta del secondo sinistro in poche ore in questa zona, poiché un altro incidente si era verificato sulla Pontina circa un'ora prima. Le autorità stanno ancora accertando le cause e gestendo la situazione.

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Un altro incidente mortale si è verificato sul territorio pontino in questo tragico sabato. Intorno alle 7 di oggi, 16 maggio, un secondo sinistro è avvenuto lungo l'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, dopo quello che, un'ora prima, si è verificato sulla Pontina, all'altezza del capoluogo.Il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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