Incidente tra due auto sull' Appia | un morto e un ferito

Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sull'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, poco dopo le 7. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi. Dall'incidente sono derivati un morto e un ferito. Si tratta del secondo sinistro in poche ore in questa zona, poiché un altro incidente si era verificato sulla Pontina circa un'ora prima. Le autorità stanno ancora accertando le cause e gestendo la situazione.

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