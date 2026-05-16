Incidente tra due auto sull' Appia | un morto e un ferito
Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sull'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, poco dopo le 7. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi. Dall'incidente sono derivati un morto e un ferito. Si tratta del secondo sinistro in poche ore in questa zona, poiché un altro incidente si era verificato sulla Pontina circa un'ora prima. Le autorità stanno ancora accertando le cause e gestendo la situazione.
Un altro incidente mortale si è verificato sul territorio pontino in questo tragico sabato. Intorno alle 7 di oggi, 16 maggio, un secondo sinistro è avvenuto lungo l'Appia, tra Terracina e Monte San Biagio, dopo quello che, un'ora prima, si è verificato sulla Pontina, all'altezza del capoluogo.Il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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