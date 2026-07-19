Due uomini sono deceduti e un altro è rimasto ferito in un incidente sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, nel territorio di Pastorano. L’incidente è avvenuto tra il casello autostradale di Capua e gli svincoli per Pignataro Maggiore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le vittime non sono state salvate. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Due morti e un ferito nel grave incidente verificatosi sulla Strada Statale 7 Appia, nel territorio di Pastorano, tra il casello autostradale di Capua e gli svincoli per Pignataro Maggiore. Lo schianto ha coinvolto una Fiat Stilo e un veicolo commerciale Piaggio Porter. Incidente a Pastorano La tragedia è avvenuta intorno alle 13:50 di domenica 19 luglio. Dopo l’impatto entrambi i mezzi sono rimasti fermi al centro della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, il Piaggio Porter si sarebbe immesso sulla Statale Appia provenendo da una strada secondaria e sarebbe stato centrato dalla Fiat Stilo, che procedeva a forte velocità. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, arrivate dai distaccamenti di Marcianise e Teano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incidente a Pastorano sulla Statale 7 Appia tra Capua e Pignataro Maggiore, due uomini morti e un ferito

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