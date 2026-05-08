Monopattino si schianta su scooter due feriti nell' incidente

Nel pomeriggio, un incidente si è verificato all'incrocio tra via Garibaldi e viale Boccetta, coinvolgendo un monopattino e uno scooter. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per accertamenti. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

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E' di due feriti, in condizioni da rendere necessari gli accertamenti in ospedale, il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio ad angolo tra via Garibaldi e viale Boccetta. A scontrarsi uno scooter e uno monopattino. I due conducenti - secondo quanto si è appreso - sono stati trasportati.🔗 Leggi su Messinatoday.it CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e si schianta a bordo strada: due feriti nell’incidentePIEVE SANTO STEFANO – Grave incidente stradale all’alba di oggi lungo la strada provinciale Tiberina, nel comune di Pieve Santo Stefano. Leggi anche: Smart si schianta su due pedoni, il video dell’incidente a Casalotti: due feriti gravi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro tra auto e monopattino in viale dei Mille: 26enne al Pronto Soccorso; In tre sul monopattino elettrico non si fermano all'alt della pattuglia: arrestati a Torino Vanchiglia dopo l'inseguimento; Nella notte si schianta col monopattino elettrico, era ubriaco: denunciato; Bari, schianto tra auto e monopattino in viale Orazio Flacco: 15enne ferito e trasportato in ospedale. S. MARIA C. V. Perde il controllo del monopattino e si schianta: giovanissimo in ospedaleSANTA MARIA CAPUA VETERE – Un minorenne è rimasto ferito in seguito a una caduta dal monopattino avvenuta in serata a Santa Maria Capua Vetere. Il ragazzo stava percorrendo via Michelangelo intorno al ... casertace.net Si schianta con il monopattino in zona Porta Romana a Milano: è gravissimoPoco prima delle quattro del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, un uomo è caduto dal suo monopattino elettrico e ha subito gravissime ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari ... fanpage.it Dal 16 maggio 2026 per circolare con i monopattini elettrici sarà necessario avere una targa; dal 16 luglio, invece, serve l'assicurazione. https://auto.everyeye.it/notizie/come-ottenere-targa-monopattino-costa-16-maggio-scatta-obbligo-876756.htmlutm_me - facebook.com facebook