Monopattino si schianta su scooter due feriti nell' incidente
Nel pomeriggio, un incidente si è verificato all'incrocio tra via Garibaldi e viale Boccetta, coinvolgendo un monopattino e uno scooter. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per accertamenti. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.
E' di due feriti, in condizioni da rendere necessari gli accertamenti in ospedale, il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio ad angolo tra via Garibaldi e viale Boccetta. A scontrarsi uno scooter e uno monopattino. I due conducenti - secondo quanto si è appreso - sono stati trasportati.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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