Lunedì 20 luglio, sull’autostrada A30, un incendio ha coinvolto una bisarca, un camion che trasporta auto. L’incendio ha provocato un blocco totale del traffico, creando caos e lunghe code. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio.

Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 20 luglio lungo l’ Autostrada A30, dove un violento incendio ha coinvolto una bisarca, il mezzo pesante utilizzato per il trasporto di automobili. Il rogo si è sviluppato nel tratto compreso tra Palma Campania e Sarno, lungo la carreggiata in direzione Caserta, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno degli pneumatici del tir, probabilmente a causa di un surriscaldamento. Il fuoco si è poi rapidamente propagato alla struttura del mezzo e alle automobili trasportate. Almeno otto vetture di grossa cilindrata sono state avvolte dalle fiamme e hanno riportato ingenti danni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in autostrada, è il caos! Traffico completamente bloccato

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Spaventoso incendio in autostrada a Riccione

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