Un incidente grave in autostrada ha provocato lunghe code e il blocco totale del traffico. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo si è ribaltato all’interno di una galleria, causando danni strutturali e l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Le autorità hanno chiuso la tratta, creando una situazione di caos e ritardi significativi. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente e il numero di feriti coinvolti.

Il buio improvviso della galleria, il riflesso dei fari che taglia l’oscurità e poi, in un battito di ciglia, il fragore improvviso della lamiera che si accartoccia. Quello che doveva essere un viaggio come tanti si è trasformato in un incubo di metallo per gli occupanti di un’autovettura, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo dopo un violentissimo impatto contro un mezzo pesante. Nel silenzio spettrale del tunnel, interrotto solo dal sibilo dei motori e dalle prime grida di aiuto, si è messa in moto la macchina dei soccorsi, in una corsa contro il tempo per strappare le vittime dalle lamiere e ridare speranza a chi, in un venerdì pomeriggio apparentemente normale, ha visto la propria vita appesa a un filo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grave incidente in autostrada, scoppia il caos. Code lunghissime: “Tutto bloccato”

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