Camion in fiamme in autostrada | traffico bloccato

Un camion è stato avvolto dalle fiamme questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra Firenze e Bologna al chilometro 27. Sul posto sono intervenuti diversi vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti della zona, tra cui quelli di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenze Ovest e Calenzano. L'incendio ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata, causando un blocco del traffico in entrambe le direzioni. La situazione è ancora in evoluzione mentre continuano le operazioni di spegnimento.

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