Camion in fiamme in autostrada | traffico bloccato

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion è stato avvolto dalle fiamme questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra Firenze e Bologna al chilometro 27. Sul posto sono intervenuti diversi vigili del fuoco provenienti da vari distaccamenti della zona, tra cui quelli di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenze Ovest e Calenzano. L'incendio ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata, causando un blocco del traffico in entrambe le direzioni. La situazione è ancora in evoluzione mentre continuano le operazioni di spegnimento.

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I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello e di Borgo San Lorenzo, di Firenze Ovest e di Calenzano, stanno intervenendo dalle ore 9:30 circa di questa mattina nel tratto autostradale dell'A1 Direttissima, al km 27, in direzione Bologna, per un incendio di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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